Семь свидетелей допрошены по делу об убийстве генерала Кириллова и его помощника
Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Семь свидетелей были допрошены Следственным комитетом РФ в рамках расследования теракта, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Допрошено 7 свидетелей, проведено 2 осмотра предметов и документов», — сказано в материалах уголовного дела.
Помимо этого, во время следствия в июле 2025 года судебные эксперты СК провели 12 оценочных экспертиз для установления обстоятельств убийства. Следствие признало потерпевшими по делу 11 человек, все они также были допрошены.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и Илья Поликарпов погибли при взрыве 17 декабря. СВУ сработало у входа в здание, где находились офицеры. Убийцу Ахмада Курбонова* оперативно задержали. На допросе он признался, что устроил взрыв по заданию кураторов с Украины ради европейского паспорта и 100 тысяч долларов. В ходе расследования были арестованы ещё два фигуранта. Власти сообщили о планах открыть военное училище имени Игоря Кириллова, которое станет преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, существовавшего с 1932 по 2009 год.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.