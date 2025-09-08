Семь свидетелей допрошены по делу об убийстве генерала Кириллова и его помощника

Семь свидетелей были допрошены Следственным комитетом РФ в рамках расследования теракта, в результате которого были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Помимо этого, во время следствия в июле 2025 года судебные эксперты СК провели 12 оценочных экспертиз для установления обстоятельств убийства. Следствие признало потерпевшими по делу 11 человек, все они также были допрошены.