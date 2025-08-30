Памятная табличка появилась на месте гибели генерала Кириллова в Москве

В Москве на доме, где жил Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, установлена мемориальная табличка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Надпись на табличке гласит, что Игорь Анатольевич Кириллов, родившийся 13 июля 1970 года и погибший 17 декабря 2024 года, проживал в этом здании. У подъезда в знак памяти о генерале размещены две вазы с алыми розами. Ранее в столице в честь Кириллова была названа улица.