Памятная табличка появилась на месте гибели генерала Кириллова в Москве
В Москве на доме, где жил Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, установлена мемориальная табличка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Надпись на табличке гласит, что Игорь Анатольевич Кириллов, родившийся 13 июля 1970 года и погибший 17 декабря 2024 года, проживал в этом здании. У подъезда в знак памяти о генерале размещены две вазы с алыми розами. Ранее в столице в честь Кириллова была названа улица.
Напомним, 17 декабря в результате теракта погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником Ильёй Поликарповым. СВУ сработало у входа в здание, где находился офицер. Убийцу Ахмада Курбонова* оперативно задержали. На допросе он признался, что устроил взрыв по заданию кураторов с Украины ради европейского паспорта и 100 тысяч долларов. В ходе расследования были арестованы ещё два фигуранта. Власти сообщили о планах открыть военное училище имени Игоря Кириллова, которое станет преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, существовавшего с 1932 по 2009 год.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.