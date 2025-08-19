Улицу в Москве назвали в честь убитого генерала Игоря Кириллова

В Москве появилась улица имени Героя России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в конце прошлого года. Торжественное открытие состоялось в присутствии официальных лиц и представителей общественности.

На памятной табличке указано, что улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя Российской Федерации и Героя труда РФ Игоря Анатольевича Кириллова (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.).