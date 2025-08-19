Улицу в Москве назвали в честь убитого генерала Игоря Кириллова
Обложка © ТАСС / Чернышов Георгий
В Москве появилась улица имени Героя России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в конце прошлого года. Торжественное открытие состоялось в присутствии официальных лиц и представителей общественности.
На памятной табличке указано, что улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя Российской Федерации и Героя труда РФ Игоря Анатольевича Кириллова (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.).
Напомним, 17 декабря в результате теракта погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов вместе со своим помощником Ильёй Поликарповым. СВУ сработало у входа в здание, где находился офицер. Убийцу Ахмада Курбонова* оперативно задержали. На допросе он признался, что устроил взрыв по заданию кураторов с Украины ради европейского паспорта и 100 тысяч долларов. В ходе расследования были арестованы ещё два фигуранта. Власти сообщили о планах открыть военное училище имени Игоря Кириллова, которое станет преемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, существовавшего с 1932 по 2009 год.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.