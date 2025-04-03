В Саратове откроют военно-инженерное училище имени погибшего генерала Кириллова
Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил указ о создании Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, названного в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта в декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Главная цель создания учебного заведения — наращивание выпуска высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом опыта специальной военной операции», — рассказали в кабмине, отметив, что сотрудники училища также будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.
В учебном заведении будут обучаться 600 курсантов. По окончании пятилетнего курса им присвоят звание лейтенанта и квалификацию «инженер», а также выдадут диплом государственного образца. В правительстве отметили, что новое учреждение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного химзащиты, действовавшего с 1932 по 2009 год.
Напомним, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова убили 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Позже задержали исполнителя теракта Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористами-экстремистами.