В Саратове откроют военно-инженерное училище имени погибшего генерала Кириллова

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил указ о создании Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты, названного в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в результате теракта в декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Главная цель создания учебного заведения — наращивание выпуска высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом опыта специальной военной операции», — рассказали в кабмине, отметив, что сотрудники училища также будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.

В учебном заведении будут обучаться 600 курсантов. По окончании пятилетнего курса им присвоят звание лейтенанта и квалификацию «инженер», а также выдадут диплом государственного образца. В правительстве отметили, что новое учреждение станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного химзащиты, действовавшего с 1932 по 2009 год.