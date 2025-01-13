Два новых фигуранта появились в деле о теракте против генерала Кириллова

В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появились два новых фигуранта. Как сообщает «Коммерсант» , возможные сообщники исполнителя преступления могут быть связаны с запрещённой организацией с Северного Кавказа.

Предполагается, что они предоставили съёмную квартиру террористу Ахмаду Курбанову в Подмосковье. Узнав о планируемом теракте, пособники попытались скрыться, однако вскоре были задержаны силовыми структурами на территории Сибири. Сейчас они находятся под арестом на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. Позднее их отправят в Москву, где с ними будут работать следователи Главного следственного управления СК и сотрудники ФСБ. На данный момент задержанным не были предъявлены обвинения по статье о терроризме.