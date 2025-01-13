Два новых фигуранта появились в деле о теракте против генерала Кириллова
«Коммерсант»: В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты
В рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появились два новых фигуранта. Как сообщает «Коммерсант», возможные сообщники исполнителя преступления могут быть связаны с запрещённой организацией с Северного Кавказа.
Предполагается, что они предоставили съёмную квартиру террористу Ахмаду Курбанову в Подмосковье. Узнав о планируемом теракте, пособники попытались скрыться, однако вскоре были задержаны силовыми структурами на территории Сибири. Сейчас они находятся под арестом на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и мелкое хулиганство. Позднее их отправят в Москву, где с ними будут работать следователи Главного следственного управления СК и сотрудники ФСБ. На данный момент задержанным не были предъявлены обвинения по статье о терроризме.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит рано утром 17 декабря в результате теракта на юго-востоке Москвы. На следующий день правоохранительные органы задержали исполнителя — уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова, который на допросе признался, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч за выполнение задания. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля.
Life.ru