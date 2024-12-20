Убийца генерала Кириллова лишился шанса выйти из СИЗО из-за склонности к побегу

Ахмаджон Курбонов, отправленный в СИЗО по обвинению в убийстве начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, может попытаться сбежать или связаться с сообщниками, если ему изменят меру пресечения на более мягкую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доводы СК в судебных материалах.

«В случае избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам судопроизводства, уничтожить доказательства, вступить в контакт с членами преступной группы для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности, совершить другие действия, препятствующие производству по уголовному делу», — настаивает обвинение.