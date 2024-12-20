Убийца генерала Кириллова лишился шанса выйти из СИЗО из-за склонности к побегу
СК считает, что обвиняемый в убийстве Кириллова свяжется с сообщниками на воле
Ахмаджон Курбонов. Фото © Life.ru
Ахмаджон Курбонов, отправленный в СИЗО по обвинению в убийстве начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, может попытаться сбежать или связаться с сообщниками, если ему изменят меру пресечения на более мягкую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доводы СК в судебных материалах.
«В случае избрания более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он может скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам судопроизводства, уничтожить доказательства, вступить в контакт с членами преступной группы для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности, совершить другие действия, препятствующие производству по уголовному делу», — настаивает обвинение.
По мнению следствия, Курбонов способен оказать давление на других участников процесса или продолжить заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе. В материалах также отмечается, что генерал и его помощник погибли мгновенно от минно-взрывных травм, повреждения получили 15 рядом находящихся автомобилей и общедомовое имущество.
Напомним, 17 декабря в Москве погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Их смерть наступила в результате приведения в действие бомбы, прикреплённой к припаркованному у дома самокату. Задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов. По словам обвиняемого, все действия он выполнял по указу киевской стороны, ему обещали за содеянное $100 тысяч и европейский паспорт. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля. Свидетели подтвердили причастность Курбонова к убийству офицеров.