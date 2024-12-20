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Убийство генерала Кириллова
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Регион
20 декабря, 06:26

Новые улики приблизили убийцу генерала Кириллова к пожизненному сроку

Свидетели подтвердили причастность Курбонова к убийству генерала Кириллова

Ахмаджон Курбонов. Фото © Life.ru

Ахмаджон Курбонов. Фото © Life.ru

Вину Ахмаджона Курбонова, который убил начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, подтвердили свидетели и потерпевшие. Они дали против фигуранта показания, пишет сообщаетТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — указано в материалах дела.

На Курбонова возбужденно уголовное дело по статьям о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или устройств (ч. З ст. 223.1 УК РФ). Он может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбонов приехал в Россию осенью
Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбонов приехал в Россию осенью

Напомним, что Ахмада Курбонова арестовали в четверг. По словам обвиняемого, все действия он выполнял по указу киевской стороны. Подрывнику обещали за содеянное $100 тысяч и европейский паспорт. Вчера, 19 октября прошло закрытое заседание, по итогам которого убийцу генерала Кириллова отправили в СИЗО до 17 февраля.

Наталья Афонина
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