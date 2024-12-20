Новые улики приблизили убийцу генерала Кириллова к пожизненному сроку

Вину Ахмаджона Курбонова, который убил начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, подтвердили свидетели и потерпевшие. Они дали против фигуранта показания, пишет сообщаетТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — указано в материалах дела.