Новые улики приблизили убийцу генерала Кириллова к пожизненному сроку
Свидетели подтвердили причастность Курбонова к убийству генерала Кириллова
Ахмаджон Курбонов. Фото © Life.ru
Вину Ахмаджона Курбонова, который убил начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, подтвердили свидетели и потерпевшие. Они дали против фигуранта показания, пишет сообщаетТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — указано в материалах дела.
На Курбонова возбужденно уголовное дело по статьям о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или устройств (ч. З ст. 223.1 УК РФ). Он может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что Ахмада Курбонова арестовали в четверг. По словам обвиняемого, все действия он выполнял по указу киевской стороны. Подрывнику обещали за содеянное $100 тысяч и европейский паспорт. Вчера, 19 октября прошло закрытое заседание, по итогам которого убийцу генерала Кириллова отправили в СИЗО до 17 февраля.