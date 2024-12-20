Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбонов приехал в Россию осенью
Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в страну осенью этого года. Об этом в правоохранительных органах сообщили РИА «Новости».
В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал Ахмада Курбонова, которого обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств.
Курбанов признался, что действовал по указанию Киева, планируя получить 100 тысяч долларов и гражданство одной из европейских стран. Установлено также, что преступник останавливался в отеле всего в 500 метрах от дома Кириллова.
Обложка ©
Life.ru