Задержанный за убийство Кириллова Ахмад Курбонов приехал в Россию осенью

Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в страну осенью этого года. Об этом в правоохранительных органах сообщили РИА «Новости».

В четверг Басманный районный суд Москвы арестовал Ахмада Курбонова, которого обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств.