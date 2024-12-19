Мирзиёев позвонил Путину и назвал убийство генерала Кириллова подлым терактом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал убийство генерала Игоря Кириллова, который возглавлял войска РХБЗ, подлым актом терроризма. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, оба президента согласились на дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом.
«Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт. Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении Кремля.
Глава республики выразил российскому коллеге соболезнования в связи с гибелью генерала. Кроме того, он поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Помимо этого, в ходе беседы стороны заявили о стремлении и дальше развивать взаимовыгодные связи по всем направлениям.
Напомним, что два дня назад в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, который признал, что действовал по указанию Киева, планируя получить 100 тысяч долларов и гражданство одной из европейских стран. Установлено также, что преступник останавливался в отеле всего в 500 метрах от дома военного. Сегодня суд арестовал его на два месяца.
Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС