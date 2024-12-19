Мирзиёев позвонил Путину и назвал убийство генерала Кириллова подлым терактом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал убийство генерала Игоря Кириллова, который возглавлял войска РХБЗ, подлым актом терроризма. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, оба президента согласились на дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Глава республики выразил российскому коллеге соболезнования в связи с гибелью генерала. Кроме того, он поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Помимо этого, в ходе беседы стороны заявили о стремлении и дальше развивать взаимовыгодные связи по всем направлениям.