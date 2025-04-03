Мишустин распорядился создать Саратовское военное училище им. Игоря Кириллова
Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации генерал-лейтенанта И.А.Кириллова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Основными целями деятельности казённого учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», — сказано в соответствующем документе за подписью Мишустина.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб во время теракта 17 декабря. Вместе с ним умер и его помощник Илья Поликарпов. Бомба была заложена прямо у входа в здание, откуда вышел чиновник. Полиция сразу задержала исполнителя убийства Ахмада Курбонова*. На допросе он рассказал, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Позже в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта. В правительстве уже сообщали о планах создать военное училище имени Игоря Кириллова. Ожидается, что оно станет историческим преемником Саратовского высшего военного инженерного химзащиты, действовавшего с 1932 по 2009 год.
* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.