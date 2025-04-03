Мишустин распорядился создать Саратовское военное училище им. Игоря Кириллова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской Федерации генерал-лейтенанта И.А.Кириллова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Основными целями деятельности казённого учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», — сказано в соответствующем документе за подписью Мишустина.