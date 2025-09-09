Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 18:51

Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расчленение трансгендера*

В Ленобласти суд приговорил мужчину к 11 годам за убийство трансгендера* в Мурино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Суд во Всеволожском районе Ленинградской области приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство 26-летнего трансгендера*. Данное заявление сделала пресс-служба областной прокуратуры.

В Ленинградской области суд дал 11 лет мужчине за убийство. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Всё произошло в конце февраля этого года. Подсудимый 31-летний Даниил Кузнецов в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко избил 26-летнего гостя в своей квартире на проспекте Авиаторов Балтики. Во время ссоры он нанёс более 19 ударов кулаками и ногами по лицу, голове и телу молодого человека. Эти травмы оказались смертельными.

Чтобы скрыть преступление, Кузнецов пошёл на крайние меры. С помощью кухонного ножа он расчленил тело, а затем вместе с женой упаковал останки в пакеты и чемоданы. Эту ношу они оставили в Невском районе Санкт-Петербурга, после чего бежали в Петрозаводск.

В Карелии супругов задержали, а следствие собрало все необходимые доказательства. На суде Кузнецов полностью признал свою вину. Суд учёл позицию государственного обвинения и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала 36-летнего мужчину, который убил своего приятеля, а затем расчленил его тело и развёз останки по разным районам города. Одну сумку нашли на улице Заповедной, а другую в парковой зоне «Яуза» на улице Менжинского.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

