Россиянина приговорили к 11 годам колонии за расчленение трансгендера*

Суд во Всеволожском районе Ленинградской области приговорил местного жителя к 11 годам колонии строгого режима за убийство 26-летнего трансгендера*. Данное заявление сделала пресс-служба областной прокуратуры.

Всё произошло в конце февраля этого года. Подсудимый 31-летний Даниил Кузнецов в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко избил 26-летнего гостя в своей квартире на проспекте Авиаторов Балтики. Во время ссоры он нанёс более 19 ударов кулаками и ногами по лицу, голове и телу молодого человека. Эти травмы оказались смертельными.

Чтобы скрыть преступление, Кузнецов пошёл на крайние меры. С помощью кухонного ножа он расчленил тело, а затем вместе с женой упаковал останки в пакеты и чемоданы. Эту ношу они оставили в Невском районе Санкт-Петербурга, после чего бежали в Петрозаводск.

В Карелии супругов задержали, а следствие собрало все необходимые доказательства. На суде Кузнецов полностью признал свою вину. Суд учёл позицию государственного обвинения и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

