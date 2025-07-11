В Подмосковье задержали пенсионера, расчленившего знакомую на 20 частей

В подмосковной Электростали задержали пожилого мужчину по подозрению в убийстве 67-летней знакомой, тело которой он расчленил и спрятал в мусорных контейнерах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Подозреваемый в убийстве и его жертва. Обложка © Telegram / SHOT

Убийство произошло в конце мая, когда 67-летняя Светлана приехала в гости к своему приятелю Сергею. В ходе возникшего между знакомыми конфликта мужчина ударил женщину в затылок, что привело к её гибели. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело жертвы на 20 частей, упаковал их в пакеты и контейнеры, после чего выбросил останки в мусорные баки, расположенные в разных дворах.

После исчезновения Светланы близкие объявили её в розыск, обратившись в полицию и к волонтёрам. Части тела пропавшей были обнаружены в минувшую среду в СНТ «Машиностроитель». Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Светлане.

Подозреваемого искали около полутора месяцев. В итоге мужчину задержали, он уже сознался в совершении убийства. До этого пенсионер не был судим, однако в 2017 году его привлекли к административной ответственности за побои.