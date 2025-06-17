Провёл с телом две ночи: Новосибирец расчленил назвавшую его дебилом знакомую

Мотивом для чудовищного преступления в Новосибирске стало уязвленное самолюбие. Юрий Кутявин, не сумев справиться с гневом после того, как знакомая назвала его унизительным словом, пошёл на крайние меры. По данным следствия, он не только лишил женщину жизни, но и воспрепятствовал своей сожительнице вызвать медиков для пострадавшей.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, жертва назвала мужчину дебилом, после чего он её убил. На следующее утро Кутявин, используя тот же нож, отделил конечности жертвы и отнёс их на полигон на левом берегу. Туловище осталось лежать на диване в его квартире, где он провел с ним ещё одну ночь. Лишь позже он избавился от оставшихся останков. Объясняя свои действия, Кутявин заявил, что расчленение тела было необходимо, чтобы избежать появления запаха в помещении.