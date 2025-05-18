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18 мая, 11:20

Мужчиной, расчленившим приятеля в Москве, оказался рецидивист из Ульяновска

Подозреваемый расчленил знакомого и вынес по частям в сумках. Обложка © Telegram / Столичный СК

Подозреваемый расчленил знакомого и вынес по частям в сумках. Обложка © Telegram / Столичный СК

Убивший и расчленивший своего знакомого в Москве 36-летний мужчина оказался жителем Ульяновска с криминальным прошлым, сообщает SHOT. Он попадался на воровстве в своём городе, а в Самарской области его ловили за причинение вреда здоровью, хулиганство и наркотики. Подозреваемый также имеет множество административных штрафов, которые не выплачивал. Официально задержанный нигде не работал. Около десяти лет назад он числился арматурщиком в дагестанской компании, занимавшейся автомобилями.

Убийство произошло в квартире одного из домов на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе Москвы. Преступник разрубил тело на куски и разложил по двум спортивным сумкам, затем отвёз в Южное Медведково и парк «Яуза». Убийца спрятал останки своей жертвы в 10 километрах от места расправы. Известно, что злоумышленник и его жертва были хорошо знакомы. Убитому было 48 лет, именно ему принадлежит квартира, где произошло преступление. Сейчас следователи выясняют, что могло стать причиной жуткой расправы.

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Как ранее писал Life.ru, в Москве полиция задержала 36-летнего мужчину, который убил своего приятеля, а затем расчленил его тело и развёз останки по разным районам города. Поймать преступника удалось благодаря камерам уличного наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Татьяна Миссуми
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