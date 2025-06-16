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Регион
16 июня, 11:12

Расчленённое тело женщины нашли на свалке в Новосибирске, кровавый след вывел к убийце

СК: В Новосибирске мужчина убил и расчленил знакомую, останки отнёс на свалку

Место преступления в Новосибирске. Обложка © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Место преступления в Новосибирске. Обложка © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

В Новосибирске мужчина во время пьяных посиделок зарезал свою 69-летнюю знакомую, после чего расчленил тело, часть останков отнёс на свалку, другую — в мусорный контейнер. О случившемся сообщает СК по региону.

Место преступления в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Место преступления в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Место преступления в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

Место преступления в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК по Новосибирской области

«14 июня 2025 года на территории мусорного полигона твёрдых бытовых отходов «Левобережный» были обнаружены человеческие фрагменты тела, а через сутки в мусорном баке на территории Заельцовского района тела женщины», — сказано в тексте.

По данным следствия, вечером 12 июня 53-летний мужчина устроил застолье в компании знакомых. Изрядно выпив, он поругался с одной из приятельниц, схватил нож и нанёс ей несколько ударов. Желая скрыть преступление, он расчленил тело и расфасовал его по пакетам. Через сутки мужчина отнёс останки на мусорный полигон и в контейнер во дворе многоэтажки. Его уже задержали и в скором времени суд изберёт меру пресечения. Дело рассматривается по ст. 105 УК РФ «Убийство».

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Ранее Life.ru писал, что в центре Петербурга мужчина убил свою девушку, после чего почти месяц прожил в одной квартире с её телом. Преступление произошло в предновогоднюю ночь, а спустя три недели убийца сам заявил о содеянном.

Татьяна Миссуми
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