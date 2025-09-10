Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 20:13

В Сети распространяется противоречивая информация о состоянии здоровья Чарли Кирка

Журналист Бек: Состояние политика Чарли Кирка стабилизировалось

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Американский журналист и консерватор Гленн Бек заявил, что состояние политика Чарли Кирка, получившего огнестрельное ранение во время открытого микрофона в университете долины Юты, стабилизировалось. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Молитесь о выздоровлении и чуде. Поступила информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Я молюсь, чтобы это было правдой. Если это так, то это второе чудо. 1. Трамп. 2. Кирк. В больнице сейчас берут кровь», — написал журналист.

В социальных сетях на данный момент распространяется информация, что подстреленный политик уже мёртв в связи с тем, что ему попали в шею.

Как сообщил Associated Press сотрудник правоохранительных органов, знакомый с обстоятельствами, Чарли Кирк проходит лечение, его состояние оценивается как критическое. Источник пожелал остаться анонимным, поскольку не имел права давать публичные комментарии.

ФБР подключилось к расследованию покушения на Кирка
ФБР подключилось к расследованию покушения на Кирка

Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что молится за политика. По словам республиканца, он был замечательным человеком во всех отношениях.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar