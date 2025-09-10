ФБР подключилось к расследованию покушения на Кирка
Патель: ФБР отслеживает ситуацию после нападения на политика Чарли Кирка
Каш Патель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Директор Федерального бюро расследований Каш Патель сообщил, что ведомство отслеживает ситуацию, связанную с покушением на консервативного политика Чарли Кирка во время выступления в университете долины Юты.
«Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в университете долины Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми, кого коснулась эта трагедия. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает текущие меры реагирования и расследование», — написал он.
Напомним, американский политик и сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Подозреваемый задержан. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Кирк — «молодой отец» и призвал к молитве за него.