ФБР подключилось к расследованию покушения на Кирка

Директор Федерального бюро расследований Каш Патель сообщил, что ведомство отслеживает ситуацию, связанную с покушением на консервативного политика Чарли Кирка во время выступления в университете долины Юты.

«Мы внимательно следим за сообщениями о трагической стрельбе с участием Чарли Кирка в университете долины Юты. Наши мысли с Чарли, его близкими и всеми, кого коснулась эта трагедия. Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает текущие меры реагирования и расследование», — написал он.