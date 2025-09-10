Причастность демократа Маллинсона к покушению на Кирка пока не доказана
Мужчина, задержанный после покушения на политика Чарли Кирка, может быть непричастен к преступлению. Об этом сообщают СМИ, в частности, телеканал Fox News и издание New York Times.
После стрельбы полицией был задержан пожилой мужчина, предположительно, Майкл Маллинсон. Однако, как заявил очевидец в эфире Fox News, этот человек не стрелял в Кирка: он часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям. New York Times также сообщает, что полиция установила непричастность задержанного к стрельбе.
Представитель Университета Юта Вэлли сообщил, что настоящий подозреваемый пока не задержан, хотя ранее учебное заведение заявляло об обратном.
Напомним, Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор влиятельной организации Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время своего выступления в стенах университета Юты. Американский консервативный политик выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.
