Регион
10 сентября, 20:36

Причастность демократа Маллинсона к покушению на Кирка пока не доказана

Fox News: Задержанный по подозрению в покушении на Кирка может быть непричастен

Мужчина, задержанный после покушения на политика Чарли Кирка, может быть непричастен к преступлению. Об этом сообщают СМИ, в частности, телеканал Fox News и издание New York Times.

Задержанный мужчина. Видео © X / THE SQUADRON

После стрельбы полицией был задержан пожилой мужчина, предположительно, Майкл Маллинсон. Однако, как заявил очевидец в эфире Fox News, этот человек не стрелял в Кирка: он часто посещает политические мероприятия в штате Юта и хорошо известен местным жителям. New York Times также сообщает, что полиция установила непричастность задержанного к стрельбе.

Представитель Университета Юта Вэлли сообщил, что настоящий подозреваемый пока не задержан, хотя ранее учебное заведение заявляло об обратном.

В Сети распространяется противоречивая информация о состоянии здоровья Чарли Кирка

Напомним, Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор влиятельной организации Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время своего выступления в стенах университета Юты. Американский консервативный политик выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Обложка © X / THE SQUADRON

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
