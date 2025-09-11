Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Чарли Кирку. Соответствующее заявление республиканца опубликовано в социальной сети Truth Social.
Флаги Белого дома приспустили по распоряжению Трампа в память о Кирке. Видео © X / Margo Martin
По словам хозяина Белого дома, это сделано в память о «поистине великом американском патриоте» Чарли Кирке, чей вклад в развитие страны неоценим.
«В честь Чарли Кирка, поистине великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги на всей территории Соединённых Штатов», — говорится в сообщении Трампа.
Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан. Отмечалось, что Маллинсон является членом Демократической партии, однако его причастность к покушению на Кирка в настоящее время не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.