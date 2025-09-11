Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить все американские флаги на территории страны в знак скорби по Чарли Кирку. Соответствующее заявление республиканца опубликовано в социальной сети Truth Social.

Флаги Белого дома приспустили по распоряжению Трампа в память о Кирке. Видео © X / Margo Martin

По словам хозяина Белого дома, это сделано в память о «поистине великом американском патриоте» Чарли Кирке, чей вклад в развитие страны неоценим.