Новости СВО. ВС РФ давят ВСУ под Северском, берут в клещи Шандриголово, Польша в истерике из-за дронов, Вэнс хочет дружбу с Москвой, 11 сентября Оглавление ВС РФ штурмуют Северск: продвижение у Григоровки и Серебрянки Ответ ВС РФ: дроноводы уничтожают нацистов в Сумской области Польша и НАТО в панике: кто на самом деле запустил дроны Джей Ди Вэнс готов дружить с Москвой из-за российских ресурсов Армия России выходит к Северску, провокация в Польше может отразиться на поставках оружия Украине, Вашингтон готов налаживать отношения с Москвой — дайджест Life.ru. 10 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ штурмуют Северск: продвижение у Григоровки и Серебрянки

Российские войска успешно продвигаются под Северском. Наступление идёт у Серебрянки и Григоровки. Кроме того, ВС РФ заняли трассу между Ямполем и Заречным, что скажется на логистике противника. Западнее взято в полуокружение Шандриголово.

Ответ ВС РФ: дроноводы уничтожают нацистов в Сумской области

Украинские войска не атакуют территорию Курской области на Тёткинском и Глушковском направлениях. Но российские дроноводы уничтожают личный состав ВСУ в соседней Сумской. Список уничтоженных нацистов пополнил подполковник Валерий Гончар. Он командовал артиллерийской батареей одного из батальонов 116-й бригады теробороны Украины.

Карта СВО на 11 сентября 2025 года. Армия России наступает у Григоровки. Фото © divgen.ru

Польша и НАТО в панике: кто на самом деле запустил дроны

Неизвестные БПЛА залетели с Украины в Польшу. Западная пропаганда, подогреваемая высказываниями из Киева, сразу же обвинила Москву в нападении на НАТО. Президент США Дональд Трамп отреагировал на случившееся в своих социальных сетях.

— Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали! — написал он.

У кого или куда поехало, американский лидер не уточнил, но в российском Министерстве обороны объяснили, что это не могли быть наши дроны.

— Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, — говорится в заявлении оборонного ведомства России.

Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили миномётный расчёт и автомобиль с боеприпасами ВСУ в районе Сосновки. Видео © Telegram / Минобороны России

В любом случае Польша показала, что защитить свои границы, а значит и НАТО, от вторжения иностранных воздушных объектов она не может. Да и сама ситуация не стала поводом для объявления войны России, хотя в Киеве очень надеялись на это. По информации Reuters, Североатлантический альянс не считает, что инцидент с БПЛА в польском воздушном пространстве был атакой.

— Провокация с залётными дронами явно пошла не по плану тех, кто её устроил. Почесав затылки, в стане противника приходят к выводу, что инцидент-то может обернуться и против Украины. Якобы Европа начнёт уделять больше внимания собственной защите и деньги, которые могли бы пойти на спонсирование ВСУ, достанутся местной «оборонке», — отмечает военкор Евгений Поддубный.

Джей Ди Вэнс готов дружить с Москвой из-за российских ресурсов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News заявил, что Штаты готовы налаживать отношения с Россией. Как минимум Вашингтон интересуют экономические связи.

— Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с её аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых, — сказал Вэнс.

Также он назвал основные вопросы, которые являются камнем преткновения для урегулирования конфликта России и Украины. Это территории и гарантии безопасности. При этом Bloomberg сообщает, что Трамп готов ввести вторичные санкции против Москвы. Затронут они Китай и Индию. Интересно, что сделать он это может только после того, как аналогичные рестрикции введут страны ЕС. А в Европе не спешат ссориться с экономическими гигантами из-за Украины.

Авторы Даниил Черных