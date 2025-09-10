Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 сентября, 14:00

На Сумском направлении ликвидирован командир украинской артиллерии

ТАСС: Подполковник ВСУ Валерий Гончар ликвидирован на фронте в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K. Brambergs

На сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар из бригады территориальной обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар», — говорится в сообщении.

Подполковник Валерий Гончар командовал артиллерийской батареей одного из батальонов 116-й бригады теробороны Украины. Российские силовые структуры подтвердили его ликвидацию на сумском направлении в ходе боевых действий.

Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области
Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области

Ранее сообщалось, что во время контратаки в районе Волчанска на Харьковском направлении была полностью уничтожена украинская штурмовая группа из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. По информации силовых структур, весь личный состав подразделения погиб, а выживших нет. При этом сообщается, что ВСУшники могли находиться под воздействием психотропов.

Милена Скрипальщикова
