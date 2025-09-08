Мессенджер MAX
8 сентября, 05:02

Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В районе населённого пункта Иволжанское Сумской области Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди ликвидированных военнослужащих находился начальник погранзаставы лейтенант Андрей Гаджук.

Ранее в Донецкой Народной Республике была ликвидирована 19-летняя военнослужащая национального батальона «Азов»*. Дарья Лопатина (с позывным Дельта) обучалась в Киевской школе экономики, затем получила инженерное образование и служила в подразделении радиоэлектронной борьбы.

* Группировка признана террористической, запрещена в РФ.

