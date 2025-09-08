Начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В районе населённого пункта Иволжанское Сумской области Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Среди ликвидированных военнослужащих находился начальник погранзаставы лейтенант Андрей Гаджук.
Ранее в Донецкой Народной Республике была ликвидирована 19-летняя военнослужащая национального батальона «Азов»*. Дарья Лопатина (с позывным Дельта) обучалась в Киевской школе экономики, затем получила инженерное образование и служила в подразделении радиоэлектронной борьбы.
* Группировка признана террористической, запрещена в РФ.