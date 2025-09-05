Полковник ГУР Украины ликвидирован в ходе перестрелки на Запорожском направлении
ТАСС: В Запорожской области ликвидировали полковника ГУР МО Украины
Алексей Попович. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Жан Беленюк
Российские силовые ведомства сообщили о ликвидации полковника Главного управления разведки Украины Алексея Поповича в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.
«В ходе стрелкового боя на Запорожском направлении в районе Степногорска ликвидирован полковник ГУР Алексей Попович с позывным Борец, 17 июля 1982 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что он проходил службу в 10-м отдельном отряде специального назначения.
А ранее был ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник в результате удара по командному пункту на Сумском направлении. Он занимал одну из ключевых должностей в 110-й отдельной механизированной бригаде. Отмечается, что эта бригада не единожды была выведена с фронта для восполнения потерь.