Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 01:46

Полковник ГУР Украины ликвидирован в ходе перестрелки на Запорожском направлении

ТАСС: В Запорожской области ликвидировали полковника ГУР МО Украины

Алексей Попович. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Жан Беленюк

Алексей Попович. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Жан Беленюк

Российские силовые ведомства сообщили о ликвидации полковника Главного управления разведки Украины Алексея Поповича в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе стрелкового боя на Запорожском направлении в районе Степногорска ликвидирован полковник ГУР Алексей Попович с позывным Борец, 17 июля 1982 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что он проходил службу в 10-м отдельном отряде специального назначения.

Российские дроноводы рассказали, как пленили украинскую военную
Российские дроноводы рассказали, как пленили украинскую военную

А ранее был ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник в результате удара по командному пункту на Сумском направлении. Он занимал одну из ключевых должностей в 110-й отдельной механизированной бригаде. Отмечается, что эта бригада не единожды была выведена с фронта для восполнения потерь.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar