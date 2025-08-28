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Опубликовано 28 августа 2025, 06:42

Подполковник ВСУ ликвидирован в результате удара на Сумском направлении

РИАН: Подполковник ВСУ Виктор Олейник ликвидирован в Великой Чернечине

Виктор Олейник. Обложка © South Front

Виктор Олейник. Обложка © South Front

В результате удара по командному пункту на Сумском направлении ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник, занимавший одну из ключевых должностей в 110-й отдельной механизированной бригаде. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В населённом пункте Великая Чернечина Сумской области в результате удара по командному пункту 110 отдельной механизированной ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович 29.10.1968 г.р. из г. Затока Одесской области», — заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что военнослужащий, окончивший Вольское высшее военное училище тыла, ранее чтил советское прошлое и память о Великой Отечественной войне, однако впоследствии начал служить в ВСУ. Предположительно, Олейник занимал должность заместителя командира по тылу и снабжению в 110-й бригаде.

«Что сподвигло подполковника идти воевать за бандеровцев — остаётся неясным», — отметил представитель силовых структур.

Также сообщается, что 110-я отдельная механизированная бригада в третий раз выводится с фронта для восполнения потерь. До этого соединение уже несло значительные потери под Авдеевкой и Великой Новосёловкой, не сумев удержать эти населённые пункты. По данным источника, бригада повторно отступает в тыловые районы после неудачных попыток укрепить оборону на Сумском направлении.

Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском
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Ранее сообщалось, что российскими военнослужащими был уничтожен танк Leopard, входящий в состав бригады «Азов»*. Данная боевая машина применялась для обстрела жилых зданий в городе Красноармейск. Благодаря анализу видеоматериалов удалось отследить перемещение танка, после чего он был обнаружен на одной из городских улиц и поражён.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Алиса Хуссаин
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