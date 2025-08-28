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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 05:53

Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском

Минобороны: ВКС РФ нанесли удар ФАБ-250 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

ВКС России отработали по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске с применением ФАБ-250. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВКС России отработали по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске с применением ФАБ-250. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских военных в Красноармейске. Для атаки использовали авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, сообщило Минобороны РФ.

ВКС России отработали по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске с применением ФАБ-250. Видео © Telegram / Минобороны России

«Успешное поражение ПВД подразделения ВСУ подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разведка выявила пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Красноармейска. После этого по объекту был нанесён удар авиацией с применением корректируемых авиабомб ФАБ-250.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили немецкий танк Leopard из состава бригады «Анна Киевская». Эта машина вела огонь по жилым многоэтажкам в Красноармейске. Отмечалось, что установить маршруты её движения удалось благодаря видеокадрам, после чего танк был засечён на городской улице и поражён ударом.

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Милена Скрипальщикова
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