Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском

Российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских военных в Красноармейске. Для атаки использовали авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, сообщило Минобороны РФ.

ВКС России отработали по пункту временной дислокации ВСУ в Красноармейске с применением ФАБ-250. Видео © Telegram / Минобороны России

«Успешное поражение ПВД подразделения ВСУ подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разведка выявила пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в промышленной зоне Красноармейска. После этого по объекту был нанесён удар авиацией с применением корректируемых авиабомб ФАБ-250.