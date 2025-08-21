Армия России прорвала фронт на ключевом направлении в ДНР
Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские военные прорвали украинскую линию обороны к юго-востоку от Красноармейска (Покровска). Соответствующую информацию распространил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Под Красноармейском наши подразделения прорвали оборону вооружённых формирований Украины. Речь идёт о селе Чунышино», — сказал он, добавил, что ВСУ несут там существенные потери.
Ранее главком украинской армии Александр Сырский назвал крайне сложной ситуацию в районе Красноармейска. Аналогичные оценки звучали и от командования оперативно-стратегической группировки «Днепр» ВСУ.