Армия России прорвала фронт на ключевом направлении в ДНР

Российские военные прорвали украинскую линию обороны к юго-востоку от Красноармейска (Покровска). Соответствующую информацию распространил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Под Красноармейском наши подразделения прорвали оборону вооружённых формирований Украины. Речь идёт о селе Чунышино», — сказал он, добавил, что ВСУ несут там существенные потери.