21 августа, 10:50

Армия России прорвала фронт на ключевом направлении в ДНР

Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные прорвали украинскую линию обороны к юго-востоку от Красноармейска (Покровска). Соответствующую информацию распространил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Под Красноармейском наши подразделения прорвали оборону вооружённых формирований Украины. Речь идёт о селе Чунышино», — сказал он, добавил, что ВСУ несут там существенные потери.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский назвал крайне сложной ситуацию в районе Красноармейска. Аналогичные оценки звучали и от командования оперативно-стратегической группировки «Днепр» ВСУ.

