Российские дроноводы рассказали, как пленили украинскую военную

Российские операторы беспилотников научились удалённо брать в плен боевиков ВСУ. Сначала они разбрасывают в зоне СВО листовки с призывами сдаться, а потом с помощью дронов сопровождают сложивших оружие до позиций для задержания. Об этом дроноводы рассказали корреспонденту телеканала «Звезда».

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали её сопровождать. Она помахала, поняла, что мы её видим, мы продолжили её вести. Пехота её перехватила, довела до определённой точки, и дальше её отправили в тыл», — вспоминает боец ВС РФ по имени Денис.