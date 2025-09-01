Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:47

Российские дроноводы рассказали, как пленили украинскую военную

Операторы БПЛА вывели пленённую военнослужащую ВСУ на позиции ВС РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские операторы беспилотников научились удалённо брать в плен боевиков ВСУ. Сначала они разбрасывают в зоне СВО листовки с призывами сдаться, а потом с помощью дронов сопровождают сложивших оружие до позиций для задержания. Об этом дроноводы рассказали корреспонденту телеканала «Звезда».

«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали её сопровождать. Она помахала, поняла, что мы её видим, мы продолжили её вести. Пехота её перехватила, довела до определённой точки, и дальше её отправили в тыл», — вспоминает боец ВС РФ по имени Денис.

Однако такой счастливый исход случается не всегда. Командира батальона Георгий подчеркнул, что однажды они договорились о сдаче с ВСУшником из Красноармейска. Тот оставил позиции и пошёл в сторону российских войск, но противник ликвидировал своего солдата при помощи FPV-дрона.

Российские дроноводы победили противника в беспилотной дуэли на правом берегу Днепра
Российские дроноводы победили противника в беспилотной дуэли на правом берегу Днепра

Кстати, дроноводы ВС РФ создали для частей ВСУ зону тотального уничтожения в Запорожье. Там у противника просто нет шансов выжить. Кроме того, дроноводы 42-й дивизии вынудили спецназ ВСУ бежать из Запорожья.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar