Российские дроноводы рассказали, как пленили украинскую военную
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Российские операторы беспилотников научились удалённо брать в плен боевиков ВСУ. Сначала они разбрасывают в зоне СВО листовки с призывами сдаться, а потом с помощью дронов сопровождают сложивших оружие до позиций для задержания. Об этом дроноводы рассказали корреспонденту телеканала «Звезда».
«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали её сопровождать. Она помахала, поняла, что мы её видим, мы продолжили её вести. Пехота её перехватила, довела до определённой точки, и дальше её отправили в тыл», — вспоминает боец ВС РФ по имени Денис.
Однако такой счастливый исход случается не всегда. Командира батальона Георгий подчеркнул, что однажды они договорились о сдаче с ВСУшником из Красноармейска. Тот оставил позиции и пошёл в сторону российских войск, но противник ликвидировал своего солдата при помощи FPV-дрона.
Кстати, дроноводы ВС РФ создали для частей ВСУ зону тотального уничтожения в Запорожье. Там у противника просто нет шансов выжить. Кроме того, дроноводы 42-й дивизии вынудили спецназ ВСУ бежать из Запорожья.