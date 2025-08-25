Российские дроноводы победили противника в беспилотной дуэли на правом берегу Днепра

Расчёт ударных FPV-дронов из 49-й общевойсковой армии группировки ВС РФ «Днепр» взял верх над противником в беспилотной дуэли. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Российские дроноводы выиграли беспилотную дуэль у ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Противник прятался в заброшенном пятиэтажном здании, но был выявлен и уничтожен, несмотря на маскировку и средства РЭБ», — сообщил губернатор.

Российские военные проявили смекалку, обошли помехи и нашли решение.