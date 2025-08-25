Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 08:29

Российские дроноводы победили противника в беспилотной дуэли на правом берегу Днепра

Сальдо: Расчёт ударных FPV-дронов выиграл беспилотную дуэль у ВСУ в зоне СВО

Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru

Расчёт ударных FPV-дронов из 49-й общевойсковой армии группировки ВС РФ «Днепр» взял верх над противником в беспилотной дуэли. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Российские дроноводы выиграли беспилотную дуэль у ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Противник прятался в заброшенном пятиэтажном здании, но был выявлен и уничтожен, несмотря на маскировку и средства РЭБ», — сообщил губернатор.

Российские военные проявили смекалку, обошли помехи и нашли решение.

Небесная дуэль: Появилось видео «схватки» российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»
Ранее Life.ru писал, что ЗРК Patriot проиграл дуэль «Искандеру» во время отражения ночной атаки под Киевом. Комплекс американского производства выпустил четыре ракеты, однако это не помогло.

