Новости СВО. ВС РФ наступают на Славянск и Краматорск, выбивая тылы ВСУ, Макрон уже поделил Украину, США оставили Киев без ПВО, 10 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 10 сентября Курская область, 10 сентября Цели Макрона на Украине Киев может столкнуться с нехваткой ПВО США выходят из борьбы против фейков Армия России уничтожает тыловые районы ВСУ на Донбассе, Макрон призывал Европу «кинуть» Трампа на полезные ископаемые Украины, инвентаризация в Пентагоне сказалась на защите Киева — дайджест Life.ru 9 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Славянско-Краматорском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 10 сентября

Российские войска выбивают тыловую инфраструктуру в Дружковке, Краматорске и Славянске. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что уничтожаются системы ПВО и мобильные группы, а также склады с боеприпасами.

— За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьёз. Генеральная битва за Донбасс ещё только замаячила на горизонте, но её очертания уже осязаемо вырисовываются. И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики, — пишет он.

По предварительной информации, в Краматорске, где до недавнего времени находилась украинская администрация Донецкой области, разбит склад бригады «Лють». Подразделение потеряло часть личного состава, а также оборудование для разминирования.

Продолжаются бои и у Красноармейска (Покровска). Нашим штурмовикам удалось зайти в село Муравка, находящееся на границе с Днепропетровской областью. В самом Красноармейске войска идут по улицам Возрождения и Уютная. Под контроль России перешло крупнейшее угольное предприятие ДНР, расположенное рядом с городом.

— Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское» у Удачного, — сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Карта СВО на 10 сентября 2025 года. Штурмовые группы вошли в Муравку западнее Покровска. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 10 сентября

ВСУ перестали наступать на территорию Курской области на Тёткинском и Глушковском участках фронта. Украинские подразделения попытались провести контратаку в соседней Сумской области. В этих атаках киевские войска потеряли до 70% личного состава и не добились успеха. Наступление захлебнулось у Андреевки и Алексеевки.

Цели Макрона на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своими коллегами поделили Украину. Они не учитывали языковые, этнические, религиозные различия. Европейцев интересовали только полезные ископаемые, а именно нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель. В плане Макрона нет Вашингтона, но есть ввод войск. Также предусмотрена передача областей Украины в состав Польши и Румынии. Им предлагают аннексировать Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Одесскую области. Великобритания в этой конструкции будет контролировать логистику.

Западный план разделения Украины — чего хочет Европа. Фото © Telegram / shot

Киев может столкнуться с нехваткой ПВО

И так не самая качественная украинская система противовоздушной обороны может столкнуться с ещё большими проблемами. Ей может не хватить боеприпасов после того, как Министерство войны США начало инвентаризацию оказанной помощи. Спасает пока передача европейских запасов, но и они не безграничны. В итоге ответственность за небо Украины перекладывается туда-сюда.

— Европейские страны также должны активизироваться, в том числе прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на страны, финансирующие боевые действия, — заявил представитель Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

Он же составил доклад для Минвойны, где говорит, что поддержка Киева истощает запасы США, а этого нельзя допустить, так как на носу — противостояние с Китаем.

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожают артиллерийские орудия, точки взлёта БПЛА, укреплённые позиции и живую силу ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

США выходят из борьбы против фейков

Договор о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана между Штатами и Европой больше не работает. Заключён он был ещё в годы правления Джо Байдена.

— Информационная война — это реальность нашего времени, и искусственный интеллект только усугубит связанные с ней риски, — утверждает Джеймс Рубин, занимавший ранее пост главы Агентства по международному взаимодействию, находившегося в составе Бюро по глобальным связям с общественностью Государственного департамента Соединённых Штатов.

Financial Times отмечает, что структура стала цензурировать внутреннюю повестку, что критиковалось сторонниками Республиканской партии. Организация регулярно обвиняла российские СМИ во вмешательстве в дела иностранных государств. Например, им не понравилось, что Москва пытается подорвать поддержку Украину со стороны западных стран, но она продолжается, а также пытается влиять на президентские выборы в Молдавии, где у руля — ставленница Запада Майя Санду, к которой регулярно приезжают европейские лидеры.

Авторы Даниил Черных