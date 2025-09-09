Мессенджер MAX
9 сентября, 07:35

ВСУ потеряли 70% штурмовиков при неудачных контратаках в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Украинские войска понесли катастрофические потери при попытке контратаковать позиции российских подразделений в Сумской области, Как сообщили в российских силовых структурах, уничтожено до 70% личного состава.

«Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках», сказал представитель силовых структур РИА «Новости».

По его словам, две неудачные попытки контратак были предприняты в районе Алексеевки, а четыре — близ Андреевки.

Кроме того, были уничтожены самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», а также две американские бронемашины HMMWV.

Российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском
Ранее сообщалось, что начальник погранзаставы ВСУ Андрей Гаджук ликвидирован в Сумской области. Он погиб при ударе по пункту временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го пограничного отряда Украины.

Мария Любицкая
