Украинские войска понесли катастрофические потери при попытке контратаковать позиции российских подразделений в Сумской области, Как сообщили в российских силовых структурах, уничтожено до 70% личного состава.

«Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках», — сказал представитель силовых структур РИА «Новости».

По его словам, две неудачные попытки контратак были предприняты в районе Алексеевки, а четыре — близ Андреевки.

Кроме того, были уничтожены самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», а также две американские бронемашины HMMWV.