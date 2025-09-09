Российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском
Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска в ДНР
ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Вооружённые Силы РФ прорвали оборонительные рубежи ВСУ в районе населённого пункта Чунишино к юго-востоку от Красноармейска. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.
«У Чунишина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский.
Советник главы республики добавил, что украинская сторона несёт на данном участке фронта значительные потери личного состава и техники. Наступление российских подразделений продолжает развиваться в соответствии с планами командования.
Ранее сообщалось, что гарнизоны ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове взяты под полный огневой контроль.
Крановоармейск имеет ключевое стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел. Через город проходят критически важные автомобильные и железнодорожные магистрали. Эти пути жизненно необходимы для военного снабжения, переброски войск и гражданского сообщения. Также город является важным тыловым центром для размещения резервов, складов и командных пунктов.