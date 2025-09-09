Российские войска прорвали оборону ВСУ под Красноармейском

Вооружённые Силы РФ прорвали оборонительные рубежи ВСУ в районе населённого пункта Чунишино к юго-востоку от Красноармейска. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

«У Чунишина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский.

Советник главы республики добавил, что украинская сторона несёт на данном участке фронта значительные потери личного состава и техники. Наступление российских подразделений продолжает развиваться в соответствии с планами командования.