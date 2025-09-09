Крупнейшая в ДНР шахта перешла под контроль Армии России
Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль крупнейшую в ДНР шахту под Красноармейском
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские военные взяли под контроль территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия, вытеснив из него украинские войска. Речь идёт о шахтоуправлении «Покровское», расположенном к западу от Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское» у Удачного», — подчеркнул он.
По словам Кимаковского, в данном районе продолжаются тяжёлые боевые действия, Киев отправляет в бой всё новые группы подкрепления.
Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР — Краснолиманской. Предприятие находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.