Крупнейшая в ДНР шахта перешла под контроль Армии России

Российские военные взяли под контроль территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия, вытеснив из него украинские войска. Речь идёт о шахтоуправлении «Покровское», расположенном к западу от Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления «Покровское» у Удачного», — подчеркнул он.

По словам Кимаковского, в данном районе продолжаются тяжёлые боевые действия, Киев отправляет в бой всё новые группы подкрепления.