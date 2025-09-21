«Бьют по гражданским»: ВСУ маскируются под российских солдат на одном направлении в зоне СВО
Кимаковский: ВСУ под видом ВС РФ атакуют Константиновку со скрытых позиций
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
ВСУ осуществляют обстрелы Константиновки из замаскированных миномётных позиций, расположенных за пределами города. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский утверждает, что огонь ведётся в направлении трассы Константиновка — Артёмовск, при этом позиции якобы принадлежат ВС России. Целью таких действий, по его словам, является последующее обвинение российских войск в обстреле населённого пункта и мирных жителей.
«Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы», — приводит ТАСС слова советника главы ДНР.
Он отметил, что похожая ситуация имела место в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, в этом городе ВСУ также вели огонь по гражданским объектам, в частности, размещая артиллерию и обстреливая микрорайон Шахтёрский.
Ранее сообщалось, что российские войска создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Обстановка для ВСУ остается крайне сложной, с риском повторения интенсивных атак дронов, подобных тем, что происходили на трассе Изюм — Славянск.