Российские военные создали «килл-зону» в Харьковской области

Россияне создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Об этом сообщил солдат ВСУ с позывным Алекс, пишет издание «Страна».

ВС РФ создали «килл-зону» на большей части Харьковской области. Фото © Telegram / Офіцер

«Буквально вчера противник нанёс ударным БПЛА типа «крыло» поражение по автомобилю на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которого от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет около 45 км. Это, в свою очередь, создаёт определённый «карман», в котором, конечно, и не пахнет оперативным окружением, но противник уже долгое время создаёт там проблемы своими дронами», — написал он.

Обстановка для ВСУ остаётся угрожающей и может повторить ситуацию на трассе Изюм — Славянск, которая подвергается массированным атакам российских дронов. При этом военный отметил, что может стать ещё хуже, если где-то расслабиться или кто-то решит «забить болт». Если российские войска нарастят активность и производство ударных «крыльев» и «дронов-маток» — у ВСУ могут возникнуть даже более серьёзные проблемы.