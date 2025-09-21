Российские военные создали «килл-зону» в Харьковской области
Солдат ВСУ Алекс: ВС РФ создали килл-зону на большей части Харьковской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов / ВК/ВФ
Россияне создали «килл-зону» на значительной части Харьковской области, где с помощью ударных дронов контролируют территорию. Об этом сообщил солдат ВСУ с позывным Алекс, пишет издание «Страна».
ВС РФ создали «килл-зону» на большей части Харьковской области. Фото © Telegram / Офіцер
«Буквально вчера противник нанёс ударным БПЛА типа «крыло» поражение по автомобилю на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которого от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет около 45 км. Это, в свою очередь, создаёт определённый «карман», в котором, конечно, и не пахнет оперативным окружением, но противник уже долгое время создаёт там проблемы своими дронами», — написал он.
Обстановка для ВСУ остаётся угрожающей и может повторить ситуацию на трассе Изюм — Славянск, которая подвергается массированным атакам российских дронов. При этом военный отметил, что может стать ещё хуже, если где-то расслабиться или кто-то решит «забить болт». Если российские войска нарастят активность и производство ударных «крыльев» и «дронов-маток» — у ВСУ могут возникнуть даже более серьёзные проблемы.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за значительных потерь перебрасывает подразделения пограничников на Харьковское направление. На их местах на «спокойных» участках границы теперь несут службу формирования территориальной обороны, которые изначально планировалось использовать для пополнения потерь на фронте. Такой перестановкой командование пытается компенсировать нехватку личного состава на активных направлениях.