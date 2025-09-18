Командование ВСУ из-за значительных потерь перебрасывает пограничные подразделения на Харьковское направление. Их место на «безопасных» рубежах занимают формирования территориальной обороны, которых изначально и планировалось использовать для пополнения потерь на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на Харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь», — сказал собеседник РИА «Новости».