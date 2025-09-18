Владимир Путин
К разбитому под Харьковом гарнизону ВСУ идёт подкрепление из пограничников

ВСУ перебрасывают пограничников на Харьковское направление из-за потерь

Обложка © Telegram/Минобороны России

Командование ВСУ из-за значительных потерь перебрасывает пограничные подразделения на Харьковское направление. Их место на «безопасных» рубежах занимают формирования территориальной обороны, которых изначально и планировалось использовать для пополнения потерь на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

«Из-за больших потерь командование ВСУ перебрасывает на Харьковское направление подразделения пограничников с тех участков госграницы, где не ведутся активные боевые действия. Их места по охране границы занимают подразделения территориальной обороны, которые должны были быть отправлены на восполнение потерь»,сказал собеседник РИА «Новости».

Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ под Харьковом
Ранее сообщалось, что в результате интенсивных боёв в Харьковской области 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ лишилась своего последнего боеспособного подразделения. 42-й отдельный мотопехотный батальон лишился целого взвода и в результате практически полностью утратил способность к ведению боя.

Анастасия Никонорова
