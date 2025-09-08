Кадыров сообщил о ликвидации танка ВСУ под Харьковом

Российские военные пресекли попытку прорыва украинского танка к своим укреплённым позициям на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Харьковское направление. На передовой уверенно и результативно выполняют боевые задачи бойцы группы «ИЗИ» 204-го легендарного спецназа «АХМАТ» МО РФ», — написал он у себя в телеграм-канале.

Глава республики уточнил, что в ходе воздушной разведки расчётами БПЛА была своевременно предотвращена атака противника. По его словам, точные и скоординированные удары привели к уничтожению танка вместе с экипажем. Кадыров добавил, что в результате детонации боекомплекта машина была полностью охвачена огнём, что исключило любую возможность её восстановления.