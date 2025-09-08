Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 04:36

ВСУ остались без связи на передовых позициях в Харьковской области после удара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Передовые позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении практически остались без связи после удара российских подразделений. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что всё оборудование ВСУ вышло из строя, а ремонтные бригады не могут выехать на позиции для восстановления связи и доставки нового оборудования.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским войскам и подразделениям Нацгвардии в районах Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка. В результате боёв ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, реактивную систему залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее Армия Россия полностью взяла под контроль логистику ВСУ в Купянске Харьковской области. Подразделения украинской армии оказались заблокированы в городе и не могут свободно выйти наружу. Военкор Андрей Руденко уточнил, что только ночью и малыми группами противник пытается покинуть позиции.

