В ходе интенсивных боевых действий в Харьковской области 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины потеряла последнее боеспособное подразделение. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В ходе боёв за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понёс значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур подчеркнул, что в результате этих потерь 57-я бригада лишилась последнего сохранявшего боеспособность батальона — 42 батальона, — что существенно ослабляет её позиции в данном направлении.