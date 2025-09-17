Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 05:55

Разгром под Харьковом: Украинская бригада осталась без последнего боеспособного батальона

РИАН: 57-я бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

В ходе интенсивных боевых действий в Харьковской области 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины потеряла последнее боеспособное подразделение. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В ходе боёв за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понёс значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур подчеркнул, что в результате этих потерь 57-я бригада лишилась последнего сохранявшего боеспособность батальона — 42 батальона, — что существенно ослабляет её позиции в данном направлении.

Расчёт Торнадо-С поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении
Расчёт Торнадо-С поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) дало указание боевикам добить раненных украинских солдатами из других подразделений в районе населённого пункта Ставки в Донецкой Народной Республике. По словам источника агентства, это касается 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar