Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 03:06

Расчёт Торнадо-С поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации поразил замаскированный пункт временного размещения украинских военных на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ», — сообщили в МО.

Цель удалось засечь при помощи воздушной разведки. После получения данных расчёт РСЗО «Торнадо-С» оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня использовались БПЛА.

В ведомстве отметили, что в боевую систему пришлось развёртывать из походного положения в сложных условиях ночной работы. После этого установку навели на цель и произвели залп реактивными снарядами. В результате было нанесено поражение скоплению сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дальности более 100 километров.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 87 украинских дронов над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 87 украинских дронов над регионами России

Также недавно Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены успешные атаки FPV-дронов «Рубикона» на стратегически важный энергообъект ВСУ. Боевые действия операторы БПЛА вели вблизи села Надьярное на Сумском направлении. На кадрах зафиксировано уничтожение российскими военными подразделениями различных целей противника.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar