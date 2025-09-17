Расчёт Торнадо-С поразил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» Вооружённых сил Российской Федерации поразил замаскированный пункт временного размещения украинских военных на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ», — сообщили в МО.

Цель удалось засечь при помощи воздушной разведки. После получения данных расчёт РСЗО «Торнадо-С» оперативно прибыл в указанный район. Для корректировки огня использовались БПЛА.

В ведомстве отметили, что в боевую систему пришлось развёртывать из походного положения в сложных условиях ночной работы. После этого установку навели на цель и произвели залп реактивными снарядами. В результате было нанесено поражение скоплению сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дальности более 100 километров.