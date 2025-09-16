РЭБ противника не помеха: Операторы «Рубикона» показали уничтожение газораспределительной станции ВСУ
МО РФ показало удары FPV-дронов Рубикона по газораспределительной станции ВСУ
Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены успешные атаки FPV-дронов «Рубикона» на стратегически важный энергообъект ВСУ. Боевые действия операторы БПЛА вели вблизи села Надьярное на Сумском направлении.
Удары FPV-дронов «Рубикона» по газораспределительной станции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Несмотря на активное противодействие систем РЭБ противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ, обеспечивающая приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов», — прокомментировали кадры в оборонном ведомстве.
На видео зафиксировано уничтожение российскими военными подразделениями различных целей противника. Среди них – автомобильная и бронированная техника, в том числе импортная, наземные роботы, средства связи и радиоэлектронной борьбы, укрытия и временные позиции украинских военнослужащих. Также показаны эпизоды перехвата вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что в южной части Юнаковки, расположенной в Сумской области, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в окружении. Украинское командование прекратило усилия по эвакуации бойцов из кольца и обеспечению их необходимыми поставками.
Обложка © Telegram / Минобороны России