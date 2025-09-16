Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 09:29

РЭБ противника не помеха: Операторы «Рубикона» показали уничтожение газораспределительной станции ВСУ

МО РФ показало удары FPV-дронов Рубикона по газораспределительной станции ВСУ

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены успешные атаки FPV-дронов «Рубикона» на стратегически важный энергообъект ВСУ. Боевые действия операторы БПЛА вели вблизи села Надьярное на Сумском направлении.

Удары FPV-дронов «Рубикона» по газораспределительной станции ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Несмотря на активное противодействие систем РЭБ противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ, обеспечивающая приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов», — прокомментировали кадры в оборонном ведомстве.

На видео зафиксировано уничтожение российскими военными подразделениями различных целей противника. Среди них – автомобильная и бронированная техника, в том числе импортная, наземные роботы, средства связи и радиоэлектронной борьбы, укрытия и временные позиции украинских военнослужащих. Также показаны эпизоды перехвата вражеских беспилотников.
Разорвали на куски: Минобороны показало уничтожение лодки с диверсантами ВСУ на Днепре
Разорвали на куски: Минобороны показало уничтожение лодки с диверсантами ВСУ на Днепре

Ранее сообщалось, что в южной части Юнаковки, расположенной в Сумской области, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в окружении. Украинское командование прекратило усилия по эвакуации бойцов из кольца и обеспечению их необходимыми поставками.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar