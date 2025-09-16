Российский «Рубикон» уничтожил стратегически важный энергообъект ВСУ в Сумской области
Подразделение перспективных беспилотных технологий «Рубикон» успешно ликвидировало стратегически важный объект энергетической инфраструктуры ВСУ в Сумской области. О достижении боевых операторов сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Серией ударов боевыми расчетами FPV-дронов самолётного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» вблизи населённого пункта Надьярное на Сумском направлении», — заявили в военном ведомстве.
Несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ. По данным Минобороны, этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.
В ведомстве подчеркнули, что операторам удалось преодолеть системы радиоэлектронной борьбы и нанести точное поражение объекту, который обеспечивал логистические потребности тыловых подразделений ВСУ.
Как стало известно ранее, в южной части Юнаковки, расположенной в Сумской области, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины оказались в окружении. Командование ВСУ прекратило усилия по эвакуации бойцов из вражеского кольца и обеспечению их необходимыми поставками.