Подразделение перспективных беспилотных технологий «Рубикон» успешно ликвидировало стратегически важный объект энергетической инфраструктуры ВСУ в Сумской области. О достижении боевых операторов сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Серией ударов боевыми расчетами FPV-дронов самолётного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» вблизи населённого пункта Надьярное на Сумском направлении», — заявили в военном ведомстве.

Несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ. По данным Минобороны, этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.

В ведомстве подчеркнули, что операторам удалось преодолеть системы радиоэлектронной борьбы и нанести точное поражение объекту, который обеспечивал логистические потребности тыловых подразделений ВСУ.