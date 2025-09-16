Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 07:31

Российский «Рубикон» уничтожил стратегически важный энергообъект ВСУ в Сумской области

МО: Рубикон нанёс удар по энергоинфраструктуре ВСУ в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Подразделение перспективных беспилотных технологий «Рубикон» успешно ликвидировало стратегически важный объект энергетической инфраструктуры ВСУ в Сумской области. О достижении боевых операторов сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Серией ударов боевыми расчетами FPV-дронов самолётного типа из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» вблизи населённого пункта Надьярное на Сумском направлении», — заявили в военном ведомстве.

Несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы противника, была поражена газораспределительная станция ВСУ. По данным Минобороны, этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.

В ведомстве подчеркнули, что операторам удалось преодолеть системы радиоэлектронной борьбы и нанести точное поражение объекту, который обеспечивал логистические потребности тыловых подразделений ВСУ.

В Сумской области российские военные ведут тяжёлые бои
В Сумской области российские военные ведут тяжёлые бои

Как стало известно ранее, в южной части Юнаковки, расположенной в Сумской области, военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины оказались в окружении. Командование ВСУ прекратило усилия по эвакуации бойцов из вражеского кольца и обеспечению их необходимыми поставками.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar