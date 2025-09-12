Украинские штурмовики оказались брошены командованием в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
В южной части Юнаковки в Сумской области командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставило штурмовиков 47-й отдельной мехбригады в окружении. Об этом сообщили РИА «Новости» российские силовики.
Отмечается, что руководство прекратило попытки вытащить боевиков из кольца и обеспечить им снабжение. В том же районе, по данным источника агентства, около 80% групп, участвовавших в контратаке возле Андреевки, были уничтожены. Среди потерянной техники ВСУ — БМП CV90 и две бронемашины.
Ранее военнослужащие группировки «Днепр» провели операцию в Херсонской области, взяв под контроль Антоновский железнодорожный мост. Разведчики пробрались внутрь сооружения, уничтожили противника и водрузили российский флаг. Они отметили, что действовать приходилось в тяжёлых условиях: под постоянным обстрелом, в жару и при угрозе ударов дронов.