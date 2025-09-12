Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:53

Украинские штурмовики оказались брошены командованием в Сумской области

РИАН: ВСУ бросили штурмовиков, попавших в окружение в Юнаковке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В южной части Юнаковки в Сумской области командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставило штурмовиков 47-й отдельной мехбригады в окружении. Об этом сообщили РИА «Новости» российские силовики.

Отмечается, что руководство прекратило попытки вытащить боевиков из кольца и обеспечить им снабжение. В том же районе, по данным источника агентства, около 80% групп, участвовавших в контратаке возле Андреевки, были уничтожены. Среди потерянной техники ВСУ — БМП CV90 и две бронемашины.

ВСУ передают солдат теробороны под командование рецидивиста Ширяева
ВСУ передают солдат теробороны под командование рецидивиста Ширяева

Ранее военнослужащие группировки «Днепр» провели операцию в Херсонской области, взяв под контроль Антоновский железнодорожный мост. Разведчики пробрались внутрь сооружения, уничтожили противника и водрузили российский флаг. Они отметили, что действовать приходилось в тяжёлых условиях: под постоянным обстрелом, в жару и при угрозе ударов дронов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar