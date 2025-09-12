ВСУ передают солдат теробороны под командование рецидивиста Ширяева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В российских силовых структурах сообщили, что личный состав 119-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), переброшенный на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под командование неоднократно судимого Олега Ширяева. Об этом пишет РИА «Новости».
«Личному составу 119-й отдельной бригады теробороны придётся воевать бок о бок с уголовниками и отморозками из 225-го отдельного штурмового полка. И не просто воевать, а в составе штурмовых групп», — отметил источник.
По его словам, часть личного состава уже готовится к отправке в «командировку» под управление командира 225-го полка Олега Ширяева. В силовых структурах также отметили, что волонтёры уже во всю собирают средства на эвакуационные машины, предвкушая огромные потери.
Напомним, командир 225-го штурмового батальона Ширяев ранее являлся футбольным ультрас, экс-силовиком и агентом, внедренным в пророссийскую партию ОПЗЖ. Он руководил ротой в боях за Широкино и организовывал рейдерские захваты предприятий. Среди «успехов» комбата — сдача нашим Бахмута и Горловки. Несмотря на сомнительные достижения, главарь киевского режима Владимир Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого.