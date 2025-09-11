Российские бойцы провели аналог операции «Поток» в Херсонской области

Военнослужащие 127-й бригады 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» провели сложную операцию в Херсонской области, взяв под контроль Антоновский железнодорожный мост. Её уже сравнивают с курской операцией «Поток».

Разведчики пробрались внутрь сооружения, уничтожили противника и водрузили российский флаг. Участники операции отмечают, что действовать приходилось в тяжёлых условиях: под постоянным обстрелом, в жару и при угрозе ударов дронов.

«Зимой там холодно, а летом очень жарко — мост металлический. Пацаны действовали в условиях адской жары. Противник не давал им продвигаться, делая постоянные сбросы с FPV-дронов, но в итоге всё равно зашли и всё сделали», — рассказал ТАСС боец с позывным Барс.

По словам командиров, подготовка к операции заняла недели: бойцы тренировались на специально созданном макете технического тоннеля моста, отрабатывали передвижения и маскировку.