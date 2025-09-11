Российские бойцы провели аналог операции «Поток» в Херсонской области
Военнослужащие 127-й бригады 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» провели сложную операцию в Херсонской области, взяв под контроль Антоновский железнодорожный мост. Её уже сравнивают с курской операцией «Поток».
Разведчики пробрались внутрь сооружения, уничтожили противника и водрузили российский флаг. Участники операции отмечают, что действовать приходилось в тяжёлых условиях: под постоянным обстрелом, в жару и при угрозе ударов дронов.
«Зимой там холодно, а летом очень жарко — мост металлический. Пацаны действовали в условиях адской жары. Противник не давал им продвигаться, делая постоянные сбросы с FPV-дронов, но в итоге всё равно зашли и всё сделали», — рассказал ТАСС боец с позывным Барс.
По словам командиров, подготовка к операции заняла недели: бойцы тренировались на специально созданном макете технического тоннеля моста, отрабатывали передвижения и маскировку.
Помощь обеспечивали расчёты БПЛА и подразделения радиоэлектронной борьбы, сбивавшие украинские беспилотники и снабжавшие разведчиков боеприпасами. За проявленное мужество все участники операции были награждены орденами Мужества.
Напомним, операция «Поток» способствовала освобождению Курской области от ВСУ. На протяжении шести дней 800 штурмовиков ВС РФ передвигались к вражеским позициям по газопроводу, из которого откачали газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве и вышли под Суджей, удивив противника своим появлением.