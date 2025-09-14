Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 16:14

В Сумской области российские военные ведут тяжёлые бои

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Сумской области российские военные вгрызаются в оборону украинских войск, навязывая им тяжёлые встречные бои. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом Киев паникует из-за приближающегося поражения на данном участке фронта, бросая под огонь неокрепших новобранцев.

«В Сумской области продолжаются тяжёлые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объёме учебную программу», поделился собеседник агентства.

Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей
Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей

Ранее сообщалось, что в южной части Юнаковки в Сумской области командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставило штурмовиков 47-й отдельной мехбригады в окружении. Киев прекратил попытки вытащить боевиков из кольца и обеспечить им снабжение.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar