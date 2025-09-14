В Сумской области российские военные вгрызаются в оборону украинских войск, навязывая им тяжёлые встречные бои. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом Киев паникует из-за приближающегося поражения на данном участке фронта, бросая под огонь неокрепших новобранцев.

«В Сумской области продолжаются тяжёлые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объёме учебную программу», — поделился собеседник агентства.