В Сумской области российские военные ведут тяжёлые бои
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В Сумской области российские военные вгрызаются в оборону украинских войск, навязывая им тяжёлые встречные бои. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом Киев паникует из-за приближающегося поражения на данном участке фронта, бросая под огонь неокрепших новобранцев.
«В Сумской области продолжаются тяжёлые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объёме учебную программу», — поделился собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в южной части Юнаковки в Сумской области командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставило штурмовиков 47-й отдельной мехбригады в окружении. Киев прекратил попытки вытащить боевиков из кольца и обеспечить им снабжение.