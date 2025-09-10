Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 07:54

Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей

ТАСС: Жители Сумской области остались без медпомощи и продуктов из-за ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Жители приграничных сёл Сумской области лишились доступа к продуктам и медицинскому обслуживанию из-за массовой мобилизации водителей и медиков. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В приграничных населённых пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», сказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru рассказывал, как в российский плен попал церковный староста храма УПЦ, мобилизованный в Черниговской области. Украинские людоловы схватили его на улице, когда мужчина шёл в церковь, чтобы заняться подготовкой к празднику.

