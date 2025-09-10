Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей
ТАСС: Жители Сумской области остались без медпомощи и продуктов из-за ТЦК
Жители приграничных сёл Сумской области лишились доступа к продуктам и медицинскому обслуживанию из-за массовой мобилизации водителей и медиков. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В приграничных населённых пунктах Сумской области, подконтрольных ВСУ, местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — сказал собеседник агентства.
