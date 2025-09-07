Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 20:40

На Украине мобилизовали карлика

Украина.ру: Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с карликовостью

Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с карликовостью. Обложка © Telegram / Украина.ру

Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с карликовостью. Обложка © Telegram / Украина.ру

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Ивано-Франковска мобилизовали в Вооружённые силы Украины мужчину с диагностированной карликовостью. Как сообщает издание «Украина.ру», случай привлёк внимание сослуживцев призванного, которые отметили его субтильное телосложение и трудности с использованием экипировки.

Ситуация стала возможной из-за изменений в законодательстве о мобилизации, принятых в 2024 году. Карликовость исключили из перечня заболеваний, освобождающих от призыва. На фотографиях, распространённых в СМИ, мобилизованный имеет выраженные признаки генетического нарушения.

Сотрудники ТЦК не разобрались, как открыть калитку, и их тупость спасла одессита
Сотрудники ТЦК не разобрались, как открыть калитку, и их тупость спасла одессита

Ранее сообщалось, что в Черниговской области мобилизовали церковного старосту храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar