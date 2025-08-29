Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:10

Сотрудники ТЦК не разобрались, как открыть калитку, и их тупость спасла одессита

Сотрудники ТЦК в Одессе не смогли разобраться, как открыть калитку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Одесские сотрудники ТЦК преследовали убегающего мужчину. Когда беглец перебежал через калитку, работники впали в ступор. Они тянули ворота на себя со всей силы, но те никак не поддавались. Попробовать открыть дверь на себя они не додумались.

Сотрудники ТЦК не смогли открыть калитку. Видео © Страна.ua

«Они даже не смогли понять в какую сторону дверь открывается. <...> Ворота не ломайте!», — смеются комментаторы видео.

Ранее в Одессе полиция задержала попавшего в аварию мужчину и доставила в ТЦК. При проверке документов выяснилось, что он уклонялся от призыва. Однако в военкомате ему понадобилась медицинская помощь, так как силовики сломали ему ключицу.

Вместо «Казаков-разбойников»: На пляже в Одессе сняли на видео игру детей в ТЦК
Вместо «Казаков-разбойников»: На пляже в Одессе сняли на видео игру детей в ТЦК
BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar