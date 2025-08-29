Сотрудники ТЦК не разобрались, как открыть калитку, и их тупость спасла одессита
Одесские сотрудники ТЦК преследовали убегающего мужчину. Когда беглец перебежал через калитку, работники впали в ступор. Они тянули ворота на себя со всей силы, но те никак не поддавались. Попробовать открыть дверь на себя они не додумались.
Сотрудники ТЦК не смогли открыть калитку. Видео © Страна.ua
«Они даже не смогли понять в какую сторону дверь открывается. <...> Ворота не ломайте!», — смеются комментаторы видео.
Ранее в Одессе полиция задержала попавшего в аварию мужчину и доставила в ТЦК. При проверке документов выяснилось, что он уклонялся от призыва. Однако в военкомате ему понадобилась медицинская помощь, так как силовики сломали ему ключицу.