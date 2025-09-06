Сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту УПЦ в Черниговской области

По словам Хвостика, его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию. Процедура заняла от десяти до пятнадцати минут, после чего он получил боевую повестку, а на следующий день его уже забрали в часть.