Сотрудники ТЦК мобилизовали церковного старосту УПЦ в Черниговской области
В Черниговской области территориальный центр комплектования мобилизовал церковного старосту храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины Дмитрий Хвостик.
«Я вообще был старостой церкви УПЦ МП. Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла», — заявил он.
По словам Хвостика, его забрали, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Представители ТЦК подъехали к его дому, забрали и выбросили старое приписное удостоверение, после чего отправили на военно-врачебную комиссию. Процедура заняла от десяти до пятнадцати минут, после чего он получил боевую повестку, а на следующий день его уже забрали в часть.
