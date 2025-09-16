За ночь расчёты ПВО уничтожили 87 украинских дронов над регионами России

Наибольшее количество дронов — 30 — сбили над Курской областью. 18 БПЛА ликвидировали над территорией Ставропольского края, 11 — над Ростовской областью. Десять беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять — над Тульской областью, четыре — над Рязанской областью, три — над территорией Республики Крым. По два дрона перехватили над Волгоградской и Воронежской областями, по одному — над территорией Нижегородской области и акваторией Чёрного моря.